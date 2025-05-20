ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций
Совет Евросоюза окончательно утвердил очередной, 17-й пакет санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
«ЕС одобрил 17-й пакет санкций... который включит почти 200 судов "теневого флота», - указано в документе.
Также глава евродипломатии анонсировала введение ограничений в рамках режимов союза за «права человека» и «гибридные угрозы».
Ранее Каллас заявила, что ЕС продолжает работу над «следующим мощным пакетом» антироссийских рестрикций, чтобы оказать больше давления на Москву.
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