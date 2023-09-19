Эрдоган резко ответил журналистке с PBS из-за неоднократных попыток его перебить

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство журналистке американского телеканала PBS Амне Наваз, которая неоднократно пыталась перебить его, когда тот отвечал на вопрос про правозащитника Османа Кавалу, приговоренного к пожизненному заключению.

Эрдоган рассказал, что спит не больше 5-6 часов в сутки

«Почему это вас так беспокоит?», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что журналистка не имеет право перебивать его. Эрдоган подчеркнул, что Кавала финансировал протесты и указал, что нужно уважать решение суда.

Ранее Кавале предъявили обвинения в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. Позднее, 26 апреля 2022 года, Кавала был приговорен к пожизненному заключению. Он является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ.

Европейский суд по правам человека в 2019 году призывал освободить Кавалу. Суд счел, что задержание правозащитника было направлено на то, чтобы заставить его «замолчать», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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