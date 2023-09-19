Эрдоган резко ответил журналистке с PBS из-за неоднократных попыток его перебить

«Почему это вас так беспокоит?», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что журналистка не имеет право перебивать его. Эрдоган подчеркнул, что Кавала финансировал протесты и указал, что нужно уважать решение суда.

Ранее Кавале предъявили обвинения в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. Позднее, 26 апреля 2022 года, Кавала был приговорен к пожизненному заключению. Он является основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ.

Европейский суд по правам человека в 2019 году призывал освободить Кавалу. Суд счел, что задержание правозащитника было направлено на то, чтобы заставить его «замолчать», передает «Радиоточка НСН».

