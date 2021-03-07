Президенты России и Турцию дадут старт строительству АЭС «Аккую»
7 марта 202115:20
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены участвовать в церемонии запуска основного этапа строительства АЭС «Аккую».
Она состоится в режиме видеоконференции 10 марта, информирует телеканал «Россия 1».
Напомним, АЭС «Аккую» - первая атомная электростанция на территории Турции, которая должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года.
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7 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru