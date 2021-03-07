Президенты России и Турцию дадут старт строительству АЭС «Аккую»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены участвовать в церемонии запуска основного этапа строительства АЭС «Аккую».

Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС в Турции

Она состоится в режиме видеоконференции 10 марта, информирует телеканал «Россия 1».

Напомним, АЭС «Аккую» - первая атомная электростанция на территории Турции, которая должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияАЭСВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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