Президенты России и Турцию дадут старт строительству АЭС «Аккую»

Она состоится в режиме видеоконференции 10 марта, информирует телеканал «Россия 1».

Напомним, АЭС «Аккую» - первая атомная электростанция на территории Турции, которая должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года.

