Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонной беседы договорились о визите российского лидера в республику, сообщает канцелярия турецкого лидера.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВизитРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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