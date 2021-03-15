Легитимность под вопросом? Выборы в Госдуму «не прокатят» на голом энтузиазме

Президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в эфире НСН подтвердил, что у оппозиционных партий будут сложности с наблюдением на выборах в сентябре.



Парламентской оппозиции может не хватить денег, чтобы обеспечить наблюдателями все избирательные участки во время единого дня голосования (ЕДГ)-2021, если оно продлится три дня. Как пишут «Известия», оппозиция делает ставку на энтузиазм своих сторонников, однако все равно им нужно оплачивать проезд и питание.

Президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров рассказал телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что на сентябрьских выборах в Госдуму, из оппозиционных партий только у КПРФ хватит средств на наблюдателей на все три дня голосования.

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«Оппозиция будет в сложном положении. На три дня наблюдателей ни у кого нет, поэтому придется платить наблюдателям за работу. И тут затраты не только на свободное время, но и на проезд, на гостиницы. То есть это объективно необходимые затраты, не связанные непосредственно с партийной деятельностью. Но если у партии нет актива, который готов пожертвовать ради них своим свободным временем, то это говорит об их реальной поддержке. Думаю, наибольшие возможности тут имеет КПРФ», - заявил политолог.

Он также рассказал, на что повлияет нехватка наблюдателей на осенних выборах в Госдуму.

«Беда не в том, что это может как-то сказаться на имидже оппозиционных партий, а в том, что это скажется на легитимности выборов. Думается мне, надо как-то сделать так, чтобы не три дня голосовать. Но установка есть, и я подозреваю, что она будет реализована», - заключил Шабров.

Отметим, что окончательное решение о длительности голосования в сентябре пока не принято.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаблюдателиВыборыОппозиция
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