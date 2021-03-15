Легитимность под вопросом? Выборы в Госдуму «не прокатят» на голом энтузиазме

Парламентской оппозиции может не хватить денег, чтобы обеспечить наблюдателями все избирательные участки во время единого дня голосования (ЕДГ)-2021, если оно продлится три дня. Как пишут «Известия», оппозиция делает ставку на энтузиазм своих сторонников, однако все равно им нужно оплачивать проезд и питание.

Президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров рассказал телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что на сентябрьских выборах в Госдуму, из оппозиционных партий только у КПРФ хватит средств на наблюдателей на все три дня голосования.