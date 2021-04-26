МИД Германии не намерен рассматривать «Северный поток - 2» как рычаг влияния на РФ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что газопровод «Северный поток - 2» нельзя рассматривать независимо от поведения России, сообщает ТАСС.

По его словам, данный проект вовсе не является некоей панацеей, которая поможет «урезонить Россию», поэтому использовать его как рычаг влияния на РФ нереалистично.

«Как и прежде, власти Германии считают, что газопровод «Северный поток - 2» имеет смысл с точки зрения энергетической политики», - резюмировал Маас.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призал Германию отказаться от реализации проекта «Северный поток - 2», сообщает RT. По его словам, таким образом Берлин проявит европейскую солидарность.