Экс-разведчик США Риттер назвал Великобританию обузой для НАТО

По его мнению, нахождение Великобритании в НАТО не соответствует интересам альянса. Участники блока задаются вопросами относительно большого числа британцев в структуре организации, сказал Риттер.

Бывший разведчик отметил, что такая же проблема наблюдается в армии Германии.

Немецкое издание Bild в четверг представило детали оборонного плана НАТО на случай военного конфликта с Россией. Согласно принятому документу, Великобритания займется обороной Эстонии, в зону ответственности ФРГ войдет Литва, сообщает «Радиоточка НСН».

