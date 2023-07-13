Экс-разведчик США Риттер назвал Великобританию обузой для НАТО
Великобритания из-за слабости своей армии стала обузой для Североатлантического альянса. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его мнению, нахождение Великобритании в НАТО не соответствует интересам альянса. Участники блока задаются вопросами относительно большого числа британцев в структуре организации, сказал Риттер.
Бывший разведчик отметил, что такая же проблема наблюдается в армии Германии.
Немецкое издание Bild в четверг представило детали оборонного плана НАТО на случай военного конфликта с Россией. Согласно принятому документу, Великобритания займется обороной Эстонии, в зону ответственности ФРГ войдет Литва, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru