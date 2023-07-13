Столтенберг: для НАТО интересна вся территория Швеции

Вся территория Швеции представляет интерес для Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу SVT.

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По его словам, присоединение королевства к альянсу произойдет уже в самое ближайшее время.

Столтенберг отметил профессиональную армию Швеции, а также важное расположение страны на Балтийском море.

«Границы с Норвегией и Финляндией обеспечат лучшую координацию сухопутных войск. Затем у нас есть военно-морские силы Швеции в Балтийском море», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг уточнил детали договоренностей между Турцией и Швецией по ратификации Анкарой заявки на вступление королевства в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:Балтийское МореНАТОШвецияЙенс Столтенберг

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