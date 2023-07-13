Столтенберг: для НАТО интересна вся территория Швеции

По его словам, присоединение королевства к альянсу произойдет уже в самое ближайшее время.

Столтенберг отметил профессиональную армию Швеции, а также важное расположение страны на Балтийском море.

«Границы с Норвегией и Финляндией обеспечат лучшую координацию сухопутных войск. Затем у нас есть военно-морские силы Швеции в Балтийском море», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг уточнил детали договоренностей между Турцией и Швецией по ратификации Анкарой заявки на вступление королевства в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

