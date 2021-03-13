Экс-президент Боливии Аньес задержали из-за подозрений в госизмене

«Я сообщаю боливийцам, что г-жа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции», — цитирует министра Газета.ru.

Также накануне были задержаны экс-министр юстиции Боливии Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман, сообщает издание Agencia Boliviano de Information. Бывшие чиновники стали фигурантами дела о госперевороте в ноябре 2019 года.

