Пять студентов погибли в Боливии из-за давки в университете
Давка в боливийском университете Эль-Альто привела к гибели пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Карлоса дель Кастильо.
Несчастный случай произошел на студенческом собрании. В нем приняли участия учащиеся факультета экономических, финансовых и административных наук.
По данным Кастильо, гибель студентов произошла из-за обрушения ограждений на четвертом этаже, где проходило собрание. Также сообщается о трех пострадавших, их поместили в реанимацию.
Глава МВД заявил, что отправил в университет начальника полиции Джонни Агилера. Он будет обязан произвести проверку и составить "полный отчет о случившемся".
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