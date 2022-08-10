Экс-постпред США назвал «друзей» Путина в НАТО

Дружеские отношения сложились у президента России Владимира Путина с коллегами из ряда стран НАТО, в частности, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил бывший постпред США при альянсе Иво Даалдер.

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«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — написал дипломат в свое статье для Politico.

Даалдер выразил недовольство политикой Эрдогана: дипломат раскритиковал турецкого лидера за покупку российских комплексов ПВО С-400 «вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО», а также за отказ ввести санкции против России. Кроме того, дипломата возмутила встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганСШАНАТОВладимир Путин
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