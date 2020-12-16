Экс-помощница Трампа дала совет Байдену по поводу отношений с РФ
Экс-помощница президента США Дональда Трампа, бывший директор Белого дома по Европе и РФ Фиона Хилл заявила, что избранному президенту США Джо Байдену стоит относиться к России более серьезно и не повторять ошибок бывшего американского лидера Барака Обамы.
По ее словам, Обама «очень пренебрежительно» относился к России, называл ее «региональной державой», пишет газета The New York Times.
Хилл отметила, что Байдену стоило бы придерживаться другого подхода к Москве и мыслить иначе, передает «Газета.ру». Она добавила, что со времен Обамы мир «полностью изменился».
Ранее журналист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян заявил, что США могут использовать внешний фактор для решения своих внутренних проблем, сообщает РИА ФАН.
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