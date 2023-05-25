Экс-губернатора Усса утвердили депутатом заксобрания Красноярского края

Бывший глава Красноярского края Александр Усс утвержден депутатом законодательного собрания региона. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов

«Избирательная комиссия Красноярского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания ... четвертого созыва ... Александру Уссу», — отмечается в сообщении.

Президиум регионального политсовета партии далее должен принять решение о кандидатуре на должность сенатора РФ от краевого парламента.

Усс сложил полномочия в апреле, экс-губернатор получил предложение перейти на работу на федеральном уровне. По данным СМИ, Усс может перейти в Совет Федерации РФ. Временно исполняющим обязанности главы Красноярского края назначили замглавы Минфина Михаила Котюкова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Единая РоссияДепутатыКрасноярский Край

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