Экс-губернатора Усса утвердили депутатом заксобрания Красноярского края
Бывший глава Красноярского края Александр Усс утвержден депутатом законодательного собрания региона. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».
«Избирательная комиссия Красноярского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания ... четвертого созыва ... Александру Уссу», — отмечается в сообщении.
Президиум регионального политсовета партии далее должен принять решение о кандидатуре на должность сенатора РФ от краевого парламента.
Усс сложил полномочия в апреле, экс-губернатор получил предложение перейти на работу на федеральном уровне. По данным СМИ, Усс может перейти в Совет Федерации РФ. Временно исполняющим обязанности главы Красноярского края назначили замглавы Минфина Михаила Котюкова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армении объяснили отказ от участия министра обороны в заседании ОДКБ техническими причинами
- Кеннеди-младший обвинил администрацию Байдена в гибели сотен тысяч украинцев
- Замглавы офиса Зеленского заявил, что контрнаступление еще не началось
- В Госдуме предложили раздать оружие людям в приграничных районах
- Путин заявил об успешном сотрудничестве в рамках ЕАЭС
- В МИД Швеции выразили сожаление из-за высылки дипломатов из России
- СМИ: Киев может подорвать харьковское хранилище с отработанным ядерным топливом
- Верховный суд принял решение о ликвидации партии ПАРНАС
- В Кремле ответили на слова замглавы ГУР Украины о Путине
- Экс-губернатора Усса утвердили депутатом заксобрания Красноярского края
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru