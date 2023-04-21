Источник: Усс может прийти в Совет Федерации после сентябрьских выборов
Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может войти в Совет Федерации после выборов в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
На сегодняшний день сибирский регион в Совфеде представляют глава конституционного комитета Андрей Клишас (от исполнительной власти) и Валерий Семенов (от краевого заксобрания).
В случае, если Усса делегируют в Совфед от законодательного собрания, то ему нужно будет получить мандат депутата.
Ранее политолог Виктор Потуремский в беседе с НСН описал образ идеального для Красноярского края губернатора, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru