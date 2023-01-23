Экс-глава МИД Польши рассказал о планах Варшавы по разделу Украины

«Когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», - цитирует Сикорского РИА Новости.

Слова Сикорского уже поспешил опровергнуть премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В частности, он назвал слова экс-министра ничем не отличающимися от российской пропаганды. Также Моравецкий вразил надежду, что Сикорский откажется от «позорных утверждений».

В октябре прошлого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что замороженные российские активы на 350 млрд евро следует «поделить», сообщает РИА Новости. По его словам, вместо того, чтобы создавать новый фонд, можно воспользоваться этими средствами и передать их Украине и Евросоюзу.



