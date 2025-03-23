Экономист Сакс: Отношения РФ и США улучшатся, но не станут слишком близкими

По его словам, это связано с агрессивной внешней политикой США. Отношения России с Китаем, Индией, Ираном, арабскими государствами, Африкой и другими государствами будут иметь большее значение, чем отношения с США, считает эксперт. Сакс указал, что у Вашингтона не будет хороших отношений с большей частью мира, так как внешняя политика США остается враждебно настроенной.

Экономист отметил, что БРИКС остается очень важным для нового многополярного мира.

Ранее стало известно, что Евросоюз может активизировать торговлю со странами БРИКС, если США введут пошлины на товары из ЕС, после чего откроется дверь для наращивания торговли с Россией, заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.

