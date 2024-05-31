«Единая Россия» выдвинула Паслера на выборы губернатора Оренбургской области

В партии «Единая Россия» решили выдвинуть кандидатуру Дениса Паслера на выборы губернатора Оренбургской области, сообщила пресс-служба партии.

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Такое решение было принято на заседании президиума местного политсовета партии. В материале уточняется, что Геннадий Аверьянов станет альтернативным кандидатом.

Паслер является главой Оренбургской области с марта 2019 года.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал Паслеру успехов на предстоящих осенних выборах на пост главы Оренбургской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьВыборы

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