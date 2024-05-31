«Единая Россия» выдвинула Паслера на выборы губернатора Оренбургской области
31 мая 202415:09
В партии «Единая Россия» решили выдвинуть кандидатуру Дениса Паслера на выборы губернатора Оренбургской области, сообщила пресс-служба партии.
Такое решение было принято на заседании президиума местного политсовета партии. В материале уточняется, что Геннадий Аверьянов станет альтернативным кандидатом.
Паслер является главой Оренбургской области с марта 2019 года.
Ранее президент России Владимир Путин пожелал Паслеру успехов на предстоящих осенних выборах на пост главы Оренбургской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru