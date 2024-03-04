Джо Байден выразил уверенность в своей победе на выборах

Говоря о Дональде Трампе, который является его главным оппонентом, он указа, что такая демократическая страна, как Соединённые Штаты, не может выбрать главой государства того, «кто заявляет, что насилие уместно».

Также Байден выразил уверенность в том, что в случае проигрыша экс-президент попытается оспорить результаты голосования.

«Думаю, что он сделает всё, чтобы попытаться выиграть. Если и когда я выиграю, я думаю, он будет это оспаривать. Неважно, каким будет результат», - заключил Байден.

Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента США он будет всеми способами бороться с нелегальной миграцией, пообещав немедленно закрыть границу страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

