Джигурду включили в список лиц, угрожающих безопасности Украины

Российского актера и певца Никиту Джигурду министерство культуры Украины включило в список тех, кто угрожает безопасности страны, сообщает сайт ведомства.

Группу «Мираж» и Никиту Джигурду пытались арестовать в Париже

Причиной внесения артиста в стоп-лист стали неоднократные посещения им Запорожской области и Донбасса, а также его концерты для российских военнослужащих и оказанием им материальной помощи.

Никита Джигурда – уроженец Киева.

Ранее Минкульт Украины внес певца SHAMAN в «черный список», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АктерЧерный СписокУкраинаНикита Джигурда

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