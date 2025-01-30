Джигурду включили в список лиц, угрожающих безопасности Украины
30 января 202516:27
Российского актера и певца Никиту Джигурду министерство культуры Украины включило в список тех, кто угрожает безопасности страны, сообщает сайт ведомства.
Причиной внесения артиста в стоп-лист стали неоднократные посещения им Запорожской области и Донбасса, а также его концерты для российских военнослужащих и оказанием им материальной помощи.
Никита Джигурда – уроженец Киева.
Ранее Минкульт Украины внес певца SHAMAN в «черный список», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru