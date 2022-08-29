Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Столкнулись легковой автомобиль и грузовик в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Все погибшие находились в легковой машине. Среди погибших, в частности, один ребенок.





