Пять человек погибли в ДТП в Дагестане
29 августа 202222:54
Дорожная авария произошла в Дагестане, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.
Столкнулись легковой автомобиль и грузовик в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Все погибшие находились в легковой машине. Среди погибших, в частности, один ребенок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru