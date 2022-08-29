Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Дорожная авария произошла в Дагестане, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: Два туриста погибли в ДТП с автобусом в Турции

Столкнулись легковой автомобиль и грузовик в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Все погибшие находились в легковой машине. Среди погибших, в частности, один ребенок.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДагестанДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры