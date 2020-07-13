Дуда побеждает на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда с минимальным перевесом выигрывает борьбу за пост главы государства у кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского. Об это свидетельствуют результаты экзитполов и late poll, проведённых социологической службой Ipsos.
Late poll - опрос, который проводится в день выборов после закрытия избирательных участков. Он основан на результатах озвученных в комиссиях протоколов. После обработки 90% из них результаты показывают, что Дуда получил 51% голосов, а Тшасковский — 49% при явке около 67%, передаёт «Польское радио».
Экзитполы отдают победу Дуде с перевесом в 0,8% голосов.
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