EgyptAir планирует начать полеты в Москву 6 апреля

Египетский национальный перевозчик EgyptAir планирует возобновить рейсы по маршруту Каир - Москва 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

Источник отметил, что 6 апреля является ориентировочной датой. Он добавил, что на данный момент вопрос обсуждается с министерством гражданской авиации.

EgyptAir приостановил полеты в российскую столицу в начале марта из-за отказа ряда европейских компаний страховать полеты в Москву. Восстановить авиасообщение стало возможным в связи с решением Минфина Египта страховать полеты.





