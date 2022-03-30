EgyptAir планирует начать полеты в Москву 6 апреля

Египетский национальный перевозчик EgyptAir планирует возобновить рейсы по маршруту Каир - Москва 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

Источник отметил, что 6 апреля является ориентировочной датой. Он добавил, что на данный момент вопрос обсуждается с министерством гражданской авиации.

EgyptAir приостановил полеты в российскую столицу в начале марта из-за отказа ряда европейских компаний страховать полеты в Москву. Восстановить авиасообщение стало возможным в связи с решением Минфина Египта страховать полеты.



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ФОТО: pixabay.com
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