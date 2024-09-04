Депутат Чепа: Политика Абхазии ухудшает инвестиционный климат в республике

По его мнению, решение России о приостановке финансирования социальной помощи бюджетникам республики во многом связано с политикой парламента Абхазии, которая ухудшает инвестиционный климат в стране.

При этом Чепа отметил, что отношения двух стран остаются крепкими. Он призвал Абхазию действовать и исправлять ситуацию, а не заниматься пиаром.

Ранее стало известно, что РЖД запустит поезд из России в Абхазию с винными турами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







