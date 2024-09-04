Депутат Чепа: Политика Абхазии ухудшает инвестиционный климат в республике

Политика парламента Абхазии негативно влияет на инвестиционный климат в республике, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводит NEWS.ru.

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По его мнению, решение России о приостановке финансирования социальной помощи бюджетникам республики во многом связано с политикой парламента Абхазии, которая ухудшает инвестиционный климат в стране.

При этом Чепа отметил, что отношения двух стран остаются крепкими. Он призвал Абхазию действовать и исправлять ситуацию, а не заниматься пиаром.

Ранее стало известно, что РЖД запустит поезд из России в Абхазию с винными турами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: НСН
ТЕГИ:АбхазияАлексей Чепа

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