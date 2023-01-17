Дело Тихановской начали рассматривать в суде Минска
Уголовное дело против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также ее соратников-оппозиционеров Павла Латушко, Марии Мороз, Сергея Дылевского и Ольга Ковальковой начали рассматривать в Минского горсуде.
Как сообщает РИА Новости, заседание суда проходит в отсутствии обвиняемых, поскольку они находятся за пределами республики. В тоже время адвокаты подсудимых присутствуют на заседании.
Тихановская и ее соратники обвиняются в попытке захвата власти в 2020 году, а также создании экстремистского формирования, призывы к введению санкций против Белоруссии и отдельных лиц, в том числе действующего лидера республики Александра Лукашенко.
В августе 2020 года в Белоруссии прошли шестые президентские выборы. Светлана Тихановская набрала на них 10,01% голосов избирателей, а Александр Лукашенко одержал победу с результатом 80,08%. Оппозиция не признала результаты голосования, что привело к массовым протестам в стране.
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