Дело Тихановской начали рассматривать в суде Минска

Как сообщает РИА Новости, заседание суда проходит в отсутствии обвиняемых, поскольку они находятся за пределами республики. В тоже время адвокаты подсудимых присутствуют на заседании.

Тихановская и ее соратники обвиняются в попытке захвата власти в 2020 году, а также создании экстремистского формирования, призывы к введению санкций против Белоруссии и отдельных лиц, в том числе действующего лидера республики Александра Лукашенко.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли шестые президентские выборы. Светлана Тихановская набрала на них 10,01% голосов избирателей, а Александр Лукашенко одержал победу с результатом 80,08%. Оппозиция не признала результаты голосования, что привело к массовым протестам в стране.

