Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября

Дебаты действующего президента Молдавии Майи Санду и выдвиженца от Соцпартии Александром Стояногло перед вторым туром президентских выборов пройдут 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии социалистов.

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В сообщении говорится, что дебаты пройдут во Дворце Республики, трансляцию будет вести компания «Телерадио-Молдова».

«Формат и структура дебатов пока не определены», - отметили в Соцпартии, добавив, что возможны изменения.

Ранее в первом туре президентских выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй туре состоится 3 ноября, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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