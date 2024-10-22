Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября
Дебаты действующего президента Молдавии Майи Санду и выдвиженца от Соцпартии Александром Стояногло перед вторым туром президентских выборов пройдут 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии социалистов.
В сообщении говорится, что дебаты пройдут во Дворце Республики, трансляцию будет вести компания «Телерадио-Молдова».
«Формат и структура дебатов пока не определены», - отметили в Соцпартии, добавив, что возможны изменения.
Ранее в первом туре президентских выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй туре состоится 3 ноября, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru