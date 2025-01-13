Дания подтвердила готовность к диалогу с Трампом по арктическим территориям

По его словам, Дания разделяет обеспокоенность американцев по поводу ситуации с безопасностью в Арктике.

Напомним, 7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для защиты от китайской и российской угроз.

Тогда генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов заявлял «Радиоточке НСН», что Трамп будет шантажировать Данию из-за Гренландии, в итоге будет найден компромисс, но остров интересует США только вместе с Канадой.

