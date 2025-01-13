Дания подтвердила готовность к диалогу с Трампом по арктическим территориям
Дания подтвердила готовность к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом по арктическим территориям, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен.
По его словам, Дания разделяет обеспокоенность американцев по поводу ситуации с безопасностью в Арктике.
Напомним, 7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для защиты от китайской и российской угроз.
Тогда генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов заявлял «Радиоточке НСН», что Трамп будет шантажировать Данию из-за Гренландии, в итоге будет найден компромисс, но остров интересует США только вместе с Канадой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru