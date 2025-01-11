В Гренландии заявили о нежелании населения быть американцами или датчанами
Гренландия не должна принадлежать ни Дании, ни США, считает гренландский премьер Муте Эгеде. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, пишет Financial Times.
«Мы не хотим быть датчанами или американцами, мы хотим быть гренландцами. Статус-кво более не вариант», — отметил Эгеде, подчеркнув необходимость «найти другой путь».
Премьер указал, что пока не говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом, пожелавшим включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, но готов к началу соответствующего диалога.
Ранее Трамп заявил о желании взять Гренландию под контроль. По мнению старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Ульрика Прама Гада, если американский лидер решит захватить эту территорию, применив силу, это будет самая короткая война в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru