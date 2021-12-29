CNN: Самолет-разведчик США пролетел над восточной Украиной

По данным телеканала, миссия была проведена через два дня после того, как Россия объявила, что отведет 10 тысяч военнослужащих от украинской границы.



Отмечается, что самолет летал с разрешения украинского правительства. Точный маршрут воздушного судна не раскрывается. Тем не менее, уточняется, что датчики самолетов могут собирать разведданные о военных передвижениях на земле, потенциально по обе стороны границы, не находясь на спорных территориях или в воздушном пространстве России.

