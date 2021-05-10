Чехия намерена потребовать от Москвы более $47 млн за взрывы во Врбетице

Международную компенсацию она назвала «наиболее вероятным способом» получить средства.

«…Если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – отметила министр.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

На днях Бабиш попросил страны Европейского союза (ЕС) в знак солидарности с Прагой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату.

