Чехия намерена потребовать от Москвы более $47 млн за взрывы во Врбетице
Власти Чехии намерены взыскать от России не более 47 млн долларов в качестве компенсации за последствия взрывов в Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов страны Алена Шиллерова в эфире «Чешского телевидения».
Международную компенсацию она назвала «наиболее вероятным способом» получить средства.
«…Если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – отметила министр.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
На днях Бабиш попросил страны Европейского союза (ЕС) в знак солидарности с Прагой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru