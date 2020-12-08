Бывший советник Ельцина: В развале СССР виноват Горбачев
Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай назвал экс-президента СССР Михаила Горбачёва виновником развала Советского Союза. Об этом государственный деятель заявил в интервью изданию «Взгляд».
Экс-советник считает, что Беловежское соглашение не было причиной распада государства, а лишь зафиксировало этот факт. При этом Шахрай сравнил бывшего лидера СССР с врачом, приехавшим по вызову скорой помощи и выписавшим свидетельство о смерти.
По мнению бывшего советника Ельцина, Горбачёв запустил процесс распада Коммунистической партии Советского Союза.
«Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС», — заявил Шахрай.
Ранее Сергей Шахрай рассказал о деталях переговоров перед распадом Советского Союза.
Датой фактического распада СССР считается 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачёв ушёл в отставку с поста президента. Этому предшествовало подписанное 8 декабря соглашение лидеров России, Белоруссии и Украины о прекращении существования СССР и создании СНГ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество по Карабаху
- Пригожин заявил о провокации против шоу‑бизнеса
- Песков оценил вероятность производства «Спутник V» на Украине
- «Кольцо наукоградов» может появиться в Подмосковье
- Бывший советник Ельцина: В развале СССР виноват Горбачев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru