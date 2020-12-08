Советник Ельцина раскрыл детали переговоров перед распадом СССР

Советник первого президента СССР Бориса Ельцина, автор законопроекта о создании СНГ Сергей Шахрай в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что главы республик Советского Союза стремились избежать кровопролития при распаде СССР.

К главным причинам исчезновения СССР Шахрай относит распад Коммунистической партии. Он напомнил о Югославских войнах 1991-2001 годов и заявил, что СССР не хотела повторить такой опыт с другими республиками.

Ранее президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за распад СССР на КПСС. Он выразил мнение, что ликвидацию государства можно было избежать гарантией демократических свобод и новыми преобразованиями.