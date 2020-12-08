Советник Ельцина раскрыл детали переговоров перед распадом СССР
Советник первого президента СССР Бориса Ельцина, автор законопроекта о создании СНГ Сергей Шахрай в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что главы республик Советского Союза стремились избежать кровопролития при распаде СССР.
К главным причинам исчезновения СССР Шахрай относит распад Коммунистической партии. Он напомнил о Югославских войнах 1991-2001 годов и заявил, что СССР не хотела повторить такой опыт с другими республиками.
Ранее президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за распад СССР на КПСС. Он выразил мнение, что ликвидацию государства можно было избежать гарантией демократических свобод и новыми преобразованиями.
Войны в Югославии продолжались с 1991 по 2001 год и закончились распадом страны на отдельные государства: Сербию, Боснию и Герцеговину, Косово, Хорватию, Македонию и Черногорию. По разным подсчетам, в ходе конфликтов погибли от 130 до 160 тысяч военных и мирных граждан.
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