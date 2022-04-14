Бывший президент Франции Олланд призвал голосовать за Макрона
Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал французов голосовать за избрание на второй срок действующего президента Эмманюэля Макрона во втором туре выборов 24 апреля. Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.
Олланд считает, что сейчас самое главное — это целостность, европейское будущее и независимость Франции, поэтому он призывает французов голосовать за Макрона.
Франсуа Олланд занимал пост президента Франции с 2012 по 2017 год, Макрон с 2012 по 2014 год был заместителем руководителя его кабинета, а с 2014 по 2016 год - министром экономики, финансов и цифровой экономики Франции. Также при Олланде Макрон возглавлял французскую часть франко-российской межправительственной комиссии.
В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре выяснилось, что Макрона поддержали 27,84% французов, Ле Пен - 23,15% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур.
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