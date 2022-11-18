Суд освободил обвиняемого в госизмене Додона из-под домашнего ареста

Высшая судебная палата освободила бывшего президента Молдавии Игоря Додона из-под домашнего ареста. Вместе с тем он остается под судебным контролем на 60 дней, на этот срок ему запрещен выезд из страны.

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Додон назвал это решение победой, но, по его словам, борьба продолжается.

Бывшего главу государства поместили под домашний арест в конце мая. Экс-президенту вменяли пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой.


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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Домашний АрестМолдавияИгорь Додон
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