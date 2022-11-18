Суд освободил обвиняемого в госизмене Додона из-под домашнего ареста
Высшая судебная палата освободила бывшего президента Молдавии Игоря Додона из-под домашнего ареста. Вместе с тем он остается под судебным контролем на 60 дней, на этот срок ему запрещен выезд из страны.
Додон назвал это решение победой, но, по его словам, борьба продолжается.
Бывшего главу государства поместили под домашний арест в конце мая. Экс-президенту вменяли пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой.
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