Британцы осудили решение Бориса Джонсона оставить свое имя на ракете ВСУ

В комментариях под публикацией политика о поездке пользователь Andy2073 заявил, что Джонсон продемонстрировал отвратительное поведение. По его мнению, все, что делает бывший премьер-министр, он делает только ради собственной выгоды.

«Зачем он написал свое имя на оружии? Для образованного человека он слишком часто поступает глупо», — заявил в свою очередь комментатор с ником z1.

Со своей стороны, другой пользователь задался вопросом, в чем была цель визита Джонсона на Украину и в качестве кого он приехал.

Ранее, 22 января, украинское издание СТРАНА.ua сообщило, что Борис Джонсон прибыл с визитом в Бучу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что экс-премьер Великобритании намерен посетить Киев в ближайшие месяцы.

