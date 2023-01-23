Британцы осудили решение Бориса Джонсона оставить свое имя на ракете ВСУ
Пользователи Twitter раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что он написал свое имя на противотанковой ракете NLAW во время своего визита на Украину.
В комментариях под публикацией политика о поездке пользователь Andy2073 заявил, что Джонсон продемонстрировал отвратительное поведение. По его мнению, все, что делает бывший премьер-министр, он делает только ради собственной выгоды.
«Зачем он написал свое имя на оружии? Для образованного человека он слишком часто поступает глупо», — заявил в свою очередь комментатор с ником z1.
Со своей стороны, другой пользователь задался вопросом, в чем была цель визита Джонсона на Украину и в качестве кого он приехал.
Ранее, 22 января, украинское издание СТРАНА.ua сообщило, что Борис Джонсон прибыл с визитом в Бучу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что экс-премьер Великобритании намерен посетить Киев в ближайшие месяцы.
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