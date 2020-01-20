Британский премьер назвал Путину условие налаживания отношений с Россией

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Лондон и Москва не смогут наладить отношения пока Россия не откажется от своей «дестабилизирующей деятельности» по делу Скрипалей. По словам Джонсона, это угрожает Великобритании и ее союзникам, передает РЕН ТВ.

Джонсон и Путин пообщались во время конференции по урегулированию ситуации в Ливии в Берлине, отмечает телеканал «360».

В официальном сообщении Даунинг-стрит говорится, что позиция Лондона в отношении дела Скрипалей не изменилась, передает Ura.ru.

В декабре 2019 года Борис Джонсон заявил, что ошибался, когда говорил о возможности улучшения отношений с Москвой. Об этом он сообщил в интервью журналу The Spectator. По словам британского премьера, как и многие его предшественники на постах премьер-министра и министра иностранных дел, верил, что с Москвой можно наладить отношения.

