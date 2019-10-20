Британский кабмин подготовил «жёлтый молот» для жесткого Brexit

«Это значит, что мы готовимся выйти без сделки», - заявил министр в эфире теланала Sky News.

Также в воскресенье британское правительство соберется на чрезвычайное заседание. Ранее депутаты Палаты представителей проголосовали за то, чтобы правительство Великобритании добиваться у Евросоюза отсрочки Brexit.

Если договориться не удастся, Великобритания официально покинет Евросоюз 31 октября 2019 года.

