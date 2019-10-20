Британский кабмин подготовил «жёлтый молот» для жесткого Brexit

20 октября 201916:30

Британский министр по особым поручениям Майкл Гоув заявил о том, что правительство подготовило чрезвычайный план Yellowhammer (англ. жёлтый молот - прим.НСН) на случай «жесткого» Brexit, так как Лондон не уверен, что ЕС предоставит стране очередную отсрочку на выход из Союза.

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«Это значит, что мы готовимся выйти без сделки», - заявил министр в эфире теланала Sky News.

Также в воскресенье британское правительство соберется на чрезвычайное заседание. Ранее депутаты Палаты представителей проголосовали за то, чтобы правительство Великобритании добиваться у Евросоюза отсрочки Brexit.

Если договориться не удастся, Великобритания официально покинет Евросоюз 31 октября 2019 года.

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ФОТО: Twitter // @Pr0ud_Bear
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