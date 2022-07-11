Бразилия может начать получать дизель из РФ
11 июля 202220:15
Поставки дизеля из РФ могут начаться в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщил президент страны Жаир Болсонару, передает ТАСС.
По словам главы государства, уже существуют определенные договоренности. Болсонару отметил, что цена, по которой топливо планируется поставлять, «гораздо более выгодной» той, по которой Petrobras импортировал раньше.
Дополнительных деталей Болсонару не сообщил.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Байден намерен бороться за запрет штурмового оружия в стране
- Бразилия может начать получать дизель из РФ
- Поляки смогут жить и работать на Украине в течение 18 месяцев
- В ЕС сообщили, что более 3 млн украинских беженцев вернулись на родину
- ЕС готовит новый пакет санкций против России
- СМИ: телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках
- Сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому директору
- В Подмосковье водитель каршеринга сбил троих человек на «зебре»
- Капитан «Салавата» Панин призвал поддержать Федотова
- В России зафиксировали 430 случаев клещевого энцефалита
11 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru