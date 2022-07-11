Бразилия может начать получать дизель из РФ

Поставки дизеля из РФ могут начаться в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщил президент страны Жаир Болсонару, передает ТАСС.

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По словам главы государства, уже существуют определенные договоренности. Болсонару отметил, что цена, по которой топливо планируется поставлять, «гораздо более выгодной» той, по которой Petrobras импортировал раньше.

Дополнительных деталей Болсонару не сообщил.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БензинБразилия
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