СМИ: С британской базы ВМС украли дизельное топливо на сумму $326 тысяч
Неизвестные украли с десантного корабля Bulwark ВМС Великобритании дизельное топливо на общую сумму £250 тысяч (около $326 тысяч). Об этом сообщает The Sun.
По данным газеты, злоумышленники в течение нескольких недель воровали топливо на английской базе Девонпорт. Кражу обнаружили, когда охранники проверили покидавший территорию базы бензовоз. Отмечается, что большую часть дизеля продали на черном рынке на фоне рекордных цен на бензин, взлетевших из-за санкций против России.
Британские власти начали расследование инцидента, сообщает РИА ФАН.
Как отметил депутат Палаты общин парламента Люк Поллард, произошедшее «оставляет серьезные вопросы» о безопасности на одной из самых защищенных британских морских баз, пишут Известия.
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