Экс-советник Трампа: США желают видеть РФ в НАТО
В Соединенных Штатах хотели видеть Россию, которая могла бы присоединиться к Североатлантическому альянсу, сообщил изданию 19Fortyfive экс-посол США в ООН и бывший советник Белого дома по нацбезопасности во времена Дональда Трампа Джон Болтон.
«Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — сообщил политик.
Он также заявил о необходимости смены власти в РФ, что, по его мнению, принесет Европе «мир и безопасность». Бывший посол предложил оказывать помощь гражданам, которые могут повлиять на смену режима в России, так как этот процесс неизбежен и принесет США желаемый результат — «власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция».
Администрация США под руководством Джо Байдена стремится привести Россию к государственному перевороту, в том числе с помощью конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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