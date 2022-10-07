Экс-советник Трампа: США желают видеть РФ в НАТО

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — сообщил политик.

Он также заявил о необходимости смены власти в РФ, что, по его мнению, принесет Европе «мир и безопасность». Бывший посол предложил оказывать помощь гражданам, которые могут повлиять на смену режима в России, так как этот процесс неизбежен и принесет США желаемый результат — «власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция».

Администрация США под руководством Джо Байдена стремится привести Россию к государственному перевороту, в том числе с помощью конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

