Болгария объявит о новом пакете военной помощи для Украины

В Болгарии началась подготовка к отправке на Украину нового пакета военной помощи. Об этом заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев, передает ТАСС.

Дырка в небе. Украина может остаться без ПВО

По его словам, новая военная помощь Киеву примерно такая же, как была в первом пакете, отправленном Софией.

Тодает отметил, что её состав был сформирован исходя из запросов Украины и в соответствии с возможностями республики.

«Мы вывезем со складов вещи, которые были изготовлены 30-40 лет назад», - уточнил министр.

Ранее в Болгарии объяснили схему закупки оружия для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОружиеПоставкиБолгария

Горячие новости

Все новости

партнеры