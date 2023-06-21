Болгария объявит о новом пакете военной помощи для Украины
В Болгарии началась подготовка к отправке на Украину нового пакета военной помощи. Об этом заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев, передает ТАСС.
По его словам, новая военная помощь Киеву примерно такая же, как была в первом пакете, отправленном Софией.
Тодает отметил, что её состав был сформирован исходя из запросов Украины и в соответствии с возможностями республики.
«Мы вывезем со складов вещи, которые были изготовлены 30-40 лет назад», - уточнил министр.
Ранее в Болгарии объяснили схему закупки оружия для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru