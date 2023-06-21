Болгария объявит о новом пакете военной помощи для Украины

По его словам, новая военная помощь Киеву примерно такая же, как была в первом пакете, отправленном Софией.

Тодает отметил, что её состав был сформирован исходя из запросов Украины и в соответствии с возможностями республики.

«Мы вывезем со складов вещи, которые были изготовлены 30-40 лет назад», - уточнил министр.

Ранее в Болгарии объяснили схему закупки оружия для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

