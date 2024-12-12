Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года
Болгария и Румыния окончательно присоединятся к Шенгенской зоне с 1 января 2025 года. Соответствующее решение утвердил Совет Евросоюза.
Министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Венгрии Шандор Пинтер заявил, что вхождение в Шенгенскую зону принесет пользу, как гражданам Болгарии и Румынии, так и Евросоюзу в целом.
«Это исторический момент — наконец приветствовать Болгарию и Румынию в качестве полноправных членов Шенгена», заключил он.
Румыния и Болгария в марте присоединились к Шенгенской зоне по воздуху и морю, наземный въезд блокировала Австрия, однако в конце осени Вена отказалась от претензий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru