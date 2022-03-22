Более 4,4 тысяч украинцев обратились за временной защитой в Словению

Более 4,4 тысяч украинских граждан обратились в словенским властям с просьбой о предоставлении временной защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что при получении такого статуса украинцы смогут жить и работать в республике.

По данным ООН, количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 млн человек.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СловенияУкраина
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