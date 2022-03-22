Более 4,4 тысяч украинцев обратились за временной защитой в Словению

Отмечается, что при получении такого статуса украинцы смогут жить и работать в республике.



По данным ООН, количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 млн человек.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





