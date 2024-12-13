«Песни близки по духу»: От вступления Лепса в ЛДПР ждут «народной любви»
Дух песен Григория Лепса близок духу ЛДПР, народная любовь к артисту будет способствовать укреплению партии, заявил НСН Ярослав Нилов.
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил НСН, что благодаря вступлению в партию народного артиста России Григория Лепса народная любовь усилится и в отношении ЛДПР.
Лепс озвучил свое решение стать членом партии на выставке на ВДНХ. Глава партии Леонид Слуцкий вручил артисту партбилет. На торжественном мероприятии, приуроченном к 35-летию со дня основания ЛДПР, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что партия прошла непростой путь после смерти ее основателя Владимира Жириновского. Нилов выразил надежду, что народная любовь к Лепсу будет способствовать укреплению партии.
«Дух его песен очень близок к духу партии. Смысл его песен, их содержание очень близки в том числе нашим членам партии, хотя они у нас очень разные. У нас есть те, кто слушают разную музыку. Я убежден, что песни Лепса, которые любят, поют и перепевают, которые ценят, в принципе народная любовь к артисту поможет укреплению партии и пополнению новыми членами. Всех партийцев можно поздравить, потому что сегодня партия приобрела известного певца. Народная любовь - это то выражение, которое нужно использовать, называя фамилию Лепса. Жириновский, кстати, с Лепсом неоднократно встречался при жизни и пересекался на разных мероприятиях», - сказал собеседник НСН.
В ЛДПР ранее предложили дополнить эмблему партии силуэтом основателя партии Владимира Жириновского, напоминает «Радиоточка НСН». Часть парламентариев поддержала инициативу, однако против выступила дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, так как политик «сам был против такого культа личности».
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