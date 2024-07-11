Лепс в обращении к Лукашенко назвал белорусов братским народом
Певец Григорий Лепс посетил «Славянский базар» в Витебске, где ему вручили именную звезду на Аллее славы. В своем выступлении артист обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и назвал братскими народы Белоруссии и России, сообщает NEWS.ru.
Артист выразил благодарность белорусскому народу и его культуре, а также всем, кто оценил его труд. Лепс также выразил уважение к президенту и назвал белорусский народ братским, несмотря на то что сам является «грузином русского происхождения».
Артист произнес свою речь на церемонии вручения ему именной звезды на Аллее славы, расположенной в Летнем амфитеатре в Витебске.
Имя артиста и год вручения премии высечены золотистыми буквами на лаконичной табличке из полированного гранита с символом фестиваля — цветком василька, передает «Радиоточка НСН».
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