Лепс в обращении к Лукашенко назвал белорусов братским народом

Певец Григорий Лепс посетил «Славянский базар» в Витебске, где ему вручили именную звезду на Аллее славы. В своем выступлении артист обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и назвал братскими народы Белоруссии и России, сообщает NEWS.ru.

Артист выразил благодарность белорусскому народу и его культуре, а также всем, кто оценил его труд. Лепс также выразил уважение к президенту и назвал белорусский народ братским, несмотря на то что сам является «грузином русского происхождения».