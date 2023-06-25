Блинкен заявил об отсутствии контактов Байдена и Путина на фоне мятежа

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», пишет ТАСС.

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Глава Госдепа отметил, что не связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом он уточнил, что другие члены администрации США находились в контакте с российскими коллегами.

По данным газеты Washington Post, разведка США узнала о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер» в середине июня и предупредила об этом власти страны. Газета New York Times сообщила, что Белый дом отказался обнародовать информацию из-за опасения, что Москва обвинит Вашингтон в подготовке госпереворота, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"РоссияГосдеп США

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