Блинкен заявил об отсутствии контактов Байдена и Путина на фоне мятежа

Глава Госдепа отметил, что не связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом он уточнил, что другие члены администрации США находились в контакте с российскими коллегами.

По данным газеты Washington Post, разведка США узнала о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер» в середине июня и предупредила об этом власти страны. Газета New York Times сообщила, что Белый дом отказался обнародовать информацию из-за опасения, что Москва обвинит Вашингтон в подготовке госпереворота, передает «Радиоточка НСН».

