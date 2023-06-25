Блинкен заявил об отсутствии контактов Байдена и Путина на фоне мятежа
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», пишет ТАСС.
Глава Госдепа отметил, что не связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом он уточнил, что другие члены администрации США находились в контакте с российскими коллегами.
По данным газеты Washington Post, разведка США узнала о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер» в середине июня и предупредила об этом власти страны. Газета New York Times сообщила, что Белый дом отказался обнародовать информацию из-за опасения, что Москва обвинит Вашингтон в подготовке госпереворота, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: полиции сдались несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер»
- В Киеве назвали ожидания от контрнаступления ВСУ завышенными
- Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Назарбаевым
- В воронежском селе повредили 19 домов при проходе колонны «Вагнера»
- СМИ: под Энергодаром подорвали опору автомобильного моста
- Блинкен заявил об отсутствии контактов Байдена и Путина на фоне мятежа
- Рублев проиграл Бублику в финале турнира АТР
- Блинкен назвал мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
- СМИ: в Луганске прогремел мощный взрыв
- Никакой солидарности! В России задают вопросы разведке после публикаций западных СМИ о планах мятежа Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru