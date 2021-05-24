Блинкен прокомментировал разговор с Лавровым в Исландии

По словам главы американской дипломатии, состоялся конструктивный и очень деловой разговор продолжительностью около двух часов. По его мнению, есть сферы, такие как Афганистан, стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями и борьба с изменениями климата, в которых сотрудничество представляет общий интерес для США и России.

При этом Блинкен подчеркнул, что, если Москва продолжит предпринимать агрессивные действия, нацеленные на Вашингтон или его союзников, то в США ответят, чтобы защитить свои интересы.

Как стало известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен передали президентам двух стран доклад по итогам личной встречи в Рейкьявике.

Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Рейкьявике в ночь с 19 на 20 мая. Глава российского МИД назвал беседу конструктивной, отметив, что несмотря на «завалы» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у американской стороны желание их ликвидировать.







