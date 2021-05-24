Блинкен прокомментировал разговор с Лавровым в Исландии
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал прошедшие на прошлой неделе в Рейкьявике переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
По словам главы американской дипломатии, состоялся конструктивный и очень деловой разговор продолжительностью около двух часов. По его мнению, есть сферы, такие как Афганистан, стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями и борьба с изменениями климата, в которых сотрудничество представляет общий интерес для США и России.
При этом Блинкен подчеркнул, что, если Москва продолжит предпринимать агрессивные действия, нацеленные на Вашингтон или его союзников, то в США ответят, чтобы защитить свои интересы.
Как стало известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен передали президентам двух стран доклад по итогам личной встречи в Рейкьявике.
Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Рейкьявике в ночь с 19 на 20 мая. Глава российского МИД назвал беседу конструктивной, отметив, что несмотря на «завалы» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у американской стороны желание их ликвидировать.
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