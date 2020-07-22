Бизнес ФРГ готовит ответ американские санкции против «Северного потока-2»

Немецкий бизнес будет настаивать на ответных мерах со стороны Германии в том случае, если США приведут в исполнение свои угрозы санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом в интервью Funke сообщил руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

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По его словам, представители бизнеса уже работают над конкретными предложениями по ответным шагам, пишут «Известия». Как отметил Хармс, речь может идти как о дипломатических заявлениях и требованиях компенсаций для местных фирм, так и о «защитных» санкциях.

21 июля палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на следующий финансовый год с опцией ужесточения санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». По мнению Хармса, американцы могут заморозить счета компаний-участниц строительства газопровода и запретить въезд в страну их руководству, а также наложить санкции на связанные с проектом банки.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции СШАГерманияСеверный Поток-2
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