Бизнес ФРГ готовит ответ американские санкции против «Северного потока-2»

По его словам, представители бизнеса уже работают над конкретными предложениями по ответным шагам, пишут «Известия». Как отметил Хармс, речь может идти как о дипломатических заявлениях и требованиях компенсаций для местных фирм, так и о «защитных» санкциях.

21 июля палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на следующий финансовый год с опцией ужесточения санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». По мнению Хармса, американцы могут заморозить счета компаний-участниц строительства газопровода и запретить въезд в страну их руководству, а также наложить санкции на связанные с проектом банки.

