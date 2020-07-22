Бизнес ФРГ готовит ответ американские санкции против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес будет настаивать на ответных мерах со стороны Германии в том случае, если США приведут в исполнение свои угрозы санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом в интервью Funke сообщил руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.
По его словам, представители бизнеса уже работают над конкретными предложениями по ответным шагам, пишут «Известия». Как отметил Хармс, речь может идти как о дипломатических заявлениях и требованиях компенсаций для местных фирм, так и о «защитных» санкциях.
21 июля палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на следующий финансовый год с опцией ужесточения санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». По мнению Хармса, американцы могут заморозить счета компаний-участниц строительства газопровода и запретить въезд в страну их руководству, а также наложить санкции на связанные с проектом банки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Перечислены регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
- Дегтярёв ответил протестующим в Хабаровске: «Не уйду!»
- «Открыл врата ада»: Соловьёв об уступившем террористу Зеленском
- Бизнес ФРГ готовит ответ американские санкции против «Северного потока-2»
- Новости за ночь: Внезапная проверка боеготовности российских войск завершилась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru