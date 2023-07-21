«Тем, что происходит в России, заниматься представителям российского общества и российским политикам. Этим заниматься не нам», - сказал он.

По его словам, Вашингтон стремится сделать действия Украины на поле боя успешнее.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано высказал мнение, что власти США не хотят прекращения боев на Украине. По его мнению, завершение конфликта поставит крест на планах Вашингтона сменить власть в России, сообщает «Радиоточка НСН».

