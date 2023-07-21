Белый дом: США не стремятся к смене власти в России
Усилия Белого дома не направлены на смену власти в России. С таким утверждением в рамках Аспенского форума по безопасности выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
«Тем, что происходит в России, заниматься представителям российского общества и российским политикам. Этим заниматься не нам», - сказал он.
По его словам, Вашингтон стремится сделать действия Украины на поле боя успешнее.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано высказал мнение, что власти США не хотят прекращения боев на Украине. По его мнению, завершение конфликта поставит крест на планах Вашингтона сменить власть в России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru