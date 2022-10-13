Белый дом не считает возможным восстановление иранской сделки в ближайшее время

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.



Однако в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.



