Иран назвал санкции против России «преступлением»

Иран считает санкции в отношении России преступлением. Об этом заявил замминистра нефти республики Ахмад Асадзаде в ходе выступления на Российской энергетической неделе в Москве.

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«Санкции против России являются преступлением против человечности, однако они создают возможность для большей сплоченности», - цитирует Асадзаде РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что антироссийские санкции угрожают энергетической безопасности Европы и всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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