Иран назвал санкции против России «преступлением»
Иран считает санкции в отношении России преступлением. Об этом заявил замминистра нефти республики Ахмад Асадзаде в ходе выступления на Российской энергетической неделе в Москве.
«Санкции против России являются преступлением против человечности, однако они создают возможность для большей сплоченности», - цитирует Асадзаде РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что антироссийские санкции угрожают энергетической безопасности Европы и всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Переговоры Путина и Эрдогана начались в Астане
- Кулеба признался пранкерам, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде
- Лавров: Запад применил дипломатический террор для принятия антироссийской резолюции в ГА ООН
- В МИД не признают итоги расследований ЧП на «Северных потоках» без участия России
- НМ ЛНР: Украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске
- В Совбезе Белоруссии пообещали «дать отпор» в случае нарушения госграницы страны
- Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией
- Иран назвал санкции против России «преступлением»
- В Совфеде разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях
- В ДНР заявили о заброшенной в республику группе диверсантов «Азова»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru